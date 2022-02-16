Оперативники викрили раніше судимого тернополянина у крадіжці велосипеда

Співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили особу зловмисника та вилучили у нього чужий двоколісник.

Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських від 27-річного тернополянина. У нього з під’їзду невідомий викрав велосипед. Транспортний засіб потерпілий зберігав в технічному приміщенні для сушки одягу. Зловмисник зламав замок вхідних дверей та виніс звідти двоколісник. Крадіжка трапилася вдень.

Причетним до протиправного виявився раніше неодноразово судимий 36-річний житель Тернополя. Поліцейські інкримінують йому вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

Оперативники також перевіряють причетність фігуранта до аналогічних злочинів на території обласного центру.

Тернополянам поліцейські нагадують: не залишайте своє майно без належного нагляду. Велосипеди зберігайте у будинку, квартирі чи гаражі.