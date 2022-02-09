Оперативники викрили раніше судиму тернополянку у крадіжці гаманця

Зловмисниця встигала декілька разів розрахуватися у магазинах банківською карткою, яка була у портмоне. Загальна сума покупок – понад 2500 гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що у нього викрали гаманець з документами та банківською карткою.

У ході з’ясування обставин оперативники встановили особу, причетну до протиправного. Нею виявилася 30-річна жителька Тернополя. Жінка раніше була судима за майнові злочини.

Як виявилося, зловмисниця відпочивала в одній компанії з заявником. Скориставшись моментом, вона непомітно викрала у нього з куртки гаманець.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правоохоронці також перевіряють причетність жінки до вчинення інших злочинів.