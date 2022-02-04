Чортківські дільничні офіцери викрили жителя райцентру у крадіжці велосипеда

Двоколісний транспортний засіб поліцейські вилучили у зловмисника та повернули потерпілому. До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Біла про те, що невідома особа викрала велосипед з його господарства.

За словами чоловіка, транспортний засіб він залишив на подвір’ї, а вже підвечір виявив його зникнення.

У ході розшукових заходів дільничні офіцери встановили особу, причетну до протиправного. Це – 24-річний житель Чорткова. Хлопець вперше потрапляє в поле зору працівників поліції. Чужий велосипед він зберігав у себе вдома.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Жителям області правоохоронці радять не залишати своє майно без належного нагляду. Велосипеди зберігайте у будинку, квартирі чи гаражі.