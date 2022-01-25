Тернопільські оперативники затримали чоловіка, який купував наркотики через інтернет

Впродовж тривалого часу 25-річний житель Збаразької територіальної громади продавав наркотики жителям місцевої територіальної громади. Замовляв заборонені речовини через інтернет, а отримував на пошті. Опрацьовуючи оперативну інформацію, працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області спільно з Збаразькими оперативниками піймали порушника “на гарячому”.

Після того, як він забрав передачу з пошти, його затримали. При огляді поліцейські виявили в пакунку 200 грам амфетаміну. На чорному ринку грам цієї речовини коштує від 400 гривень.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайла Димиди, у ході проведених слідчо-оперативних заходів їм вдалося отримати інформацію про ще одну посилку, яка мала прийти підозрюваному за кілька днів.

Її також “перехопили” та вилучили оперативники. Цього разу тернополянин замовив через інтернет пробники наркотиків таких як МДМА, «PVP», гашишу та марихуани. За товар розраховувався криптовалютою – «bitcoin». Перепродував заборонені речовини наркозалежним особам при особистій зустрічі або шляхом закладок. Усі слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури.

Збаражчанину оголосили підозру згідно ч.3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Перевіряють працівники УБН клієнтів підозрюваного, а також встановлюють інтренет-магазини, які розповсюджують заборонені речовини.