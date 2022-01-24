Житель Микулинецької громади намагався «відкупитися» від поліцейських за керування автомобілем напідпитку – за даним фактом розпочато кримінальне провадження

За 100 американських доларів чоловік хотів вирішити питання непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. За такий вчинок йому може загрожувати до 4 років позбавлення волі.

Під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції Теребовлянського відділення поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль марки «Seat Toledo». При спілкуванні поліцейські відчули від водія запах спиртного та запропонували йому пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння. Проте чоловік відмовився та почав пропонувати поліцейським 100 американських доларів, аби вони не складали на нього адмінпротокол і відпустили.

Правоохоронці попередили водія, що за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Та попри це він не зупинився та намагався домовитися з працівниками поліції, аби вони «закрили очі» на його порушення. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, яку на місце події викликали інспектори.

Порушником виявився 45-річний житель Микулинецької громади. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Також поліцейські оформили на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння).