Поліцейські Тернопільщини викрили злодія-рецидивіста

Гроші, побутову техніку, цінні речі, будівельне обладнання та навіть батареї – це та багато іншого впродовж тривалого часу викрадав житель обласного центру, 1973 року народження. Чоловік – рецидивіст зі стажем. На злочинний шлях став ще в підлітковому віці. Пів життя він провів у місцях позбавлення волі. На прожиття чоловік заробляє, обкрадаючи квартири, магазини та будинки.

Постійного місця проживання немає. Ночує, як правило, в знайомих, а коли з’являються гроші, то знімає житло.

На злочини йде в нічний час. За попередньою інформацією розшуківців, він обирає помешкання та стежить за ним. Лише після того, як переконується, що в квартирі нікого ввечері чи вночі немає, зламує замок. Виносить усе, що потрапяє у руки і вдається винести за раз. Бере гроші, коштовності, малу та великогабаритну побутову техніку.

Неодноразово чоловік шляхом віджиму металопластикових вікон та дверей проникав до приміщень магазинів. Потерпіли від його діянь і господарі новобудов. Звідти він виносив будівельні інструменти та інші цінні речі. Крадене підозрюваний продавав на ринку або здавав до ломбардів.

У 2021 році чоловікові інкримінували причетність до шести крадіжок. Цього року одна справа уже в суді, по інших двох триває перевірка.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та про оголошення підозри згідно із ч.3 ст 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Перевіряють чоловіка на причетність до інших злочинів. Триває слідство.