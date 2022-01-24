На Тернопільщині оперативники заблокували потрапляння до мережі роздрібної торгівлі тютюнової продукції на понад 3 мільйона гривень

Оперативники СБУ встановили, що двоє мешканців Чортківського району організували підпільне виробництво подрібненої тютюнової суміші, що використовується для виготовлення контрафактних цигарок.

Склади та цех із подрібнення тютюнового листа зловмисники обладнали у господарських приміщеннях на подвір’ях власних приватних садиб, а сировину для виготовлення тютюнової суміші скупляли у місцевих жителів.

За попередніми даними слідства, зловмисники продукцію сумнівної якості оптовими партіями реалізовували представникам «тіньового» ринку фальсифікованих тютюнових виробів.

У ході проведення обшуків у фігурантів вилучили:

- 30 м3 тютюнової сировини;

- 25 мішків подрібненого тютюнового листа, готового до фасування у сигарети;

- станки для подрібнення тютюну.

Тривають слідчі дії відповідно до статті 199 Кримінального кодексу України. Викриття та припинення протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції України у Тернопільській області під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури.