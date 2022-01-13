Правоохоронці отримають підвищення заробітних плат вже з лютого 2022 року — Денис Монастирський

Про це 11 січня повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра.

Головний підхід – підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи.

Команда МВС шукала рішення цієї непростої проблеми. І з Нового року є перші результати.

Враховуючи, що у бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок так званого Ковідного Фонду, на 2022 рік в Законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн. Лише на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд.грн.

Далі. Президент доручив Уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого. Підкреслю, не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

Наголошу, кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації «Акциз». Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Це, за інформацією ДПС, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн.

Тож підвищення заробітної плати базується на конкретних результатах роботи нашої команди. Моя особиста позиція – всі кошти, які додатково надходять до бюджету по акцизних платежах мають скеровуватись на підвищення оплати праці працівників системи МВС, які, дбаючи про безпеку українців, щодня ризикують власним життям та здоров’ям.

Також хочу зазначити, що вже з лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло. Співробітники МВС матимуть гідну винагороду за свою результативну роботу. Далі буде», — повідомив Денис Монастирський.

Головний сервісний центр МВС