Причини ДТП на Тернопільщині встановлюють слідчі

Не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, перекинувся і після цього врізався у дерево водій на автомобілі Renault Espace. Аварія трапилася 10 січня близько 6:00 на об’їзній дорозі Тернополя.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. В результаті дорожньо-транспортної пригоди з забоями та ушкодженнями до лікарні госпіталізували пасажирку з авто.

Ще одну автопригоду зареєстрували працівники поліції о 17:45. На вулиці Тарнавського водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням та врізався в Opel Astra. Після удару Opel відкинуло на ще одну іномарку Renault Scenic.

В результаті удару за меддопомогою звернулися водії. У всіх взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.