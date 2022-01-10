У 2021 році тернопільські поліцейські склали понад 1600 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

За минулий рік співробітники поліції оформили 63 829 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

За інформацією управління превентивної діяльності обласної поліції, упродовж минулого року на дорогах Тернопільщини трапилося 2830 дорожньо-транспортних пригод. Із них 623 – із постраждалими, в яких 76 людей загинули, ще 826 – отримали травми різного ступеня тяжкості. 217 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. 49 аварій трапилося за участю пішоходів.

Основні причини ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

За 2021 рік поліцейські виявили 1687 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачена відповідальність – позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення такого правопорушення протягом року доведеться сплатити суму вдвічі більшу.

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути обережними та дотримуватися правил безпеки. Вирушаючи в дорогу, враховуйте погодні умови. Обов’язково користуйтесь пасками безпеки та нагадуйте про це пасажирам. Якщо перевозити в автомобілі дитину, встановіть на задньому сидінні автокрісло та простежите, щоб воно було добре закріплено.