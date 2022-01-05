Дітей, які з Тернополя поїхали в сусідню область “налагоджувати бізнес”, повернули батькам

Про зникнення дітей 4 січня в Тернопільське райуправління поліції близько 23:00 повідомили їхні батьки. Вони заявили, що двоє хлопців ще о 17:00 пішли на секцію з плавання, але до неї не дійшли і додому не повернулися.

Спочатку родичі намагалися відшукати школярів самостійно, але не змогли, оскільки їхні телефони були вимкнуті. За допомогою звернулися до правоохоронців.

За словами начальника ювенальної превенції Тернопільського райуправління поліції, для пошуку дітей були одразу сформовані наряди, правоохоронці опитували сусідів, перевіряли відео з камер спостереження.

Знайшли дітей о 2:30, але на Львівщині. Як стало відомо згодом, тринадцятирічні хлопці поїхали в сусідню область до товариша-студента, аби обговорити питання заробітків – діти планували створити власний бізнес з продажу електронних сигарет. Їх вночі на одній з автозаправних станцій помітив екіпаж поліції, який проїжджав повз. Вони й повідомили про “бізнесменів” колегам з Тернополя.

Дітей повернули додому цілими та неушкодженими, а от батькам доведеться за вчинок хлопців відповідати згідно статті 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.