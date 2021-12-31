Особу чоловіка, який у Тернополі біля церкви залишив невідомий предмет, встановлюють працівники поліції

Про невідомий предмет, на якому лежать картки та стирчать дроти, на лінію “102″ повідомив невідомий. Дзвінок надійшов о 8.13 31 грудня. На місце ймовірної небезпеки виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Фахівці обгородили місце та евакуювали людей.

Коробка знаходилася на лавці біля катедрального собору у Тернополі. Вона нагадувала новорічний подарунок.

“Ми прийняли рішення зруйнувати невідомий предмет. Ми його підірвали і жодих вибухонебезпечних предметів не виявили”, – розповів заступник начальника відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Віталій Ярошенко.

Працівники поліції встановлюють особу чоловіка, який приніс та залишив коробку біля церкви. Оперативники опрацьовують відео з камер спостереження.

Правоохоронці нагадують, якщо ви випадково виявили підозрілий предмет, до нього не можна ні підходити, ні торкатися – це небезпечно! Знешкоджувати такі речі повинні лише спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп.

Не забувайте, що легковажне та необережне поводження з вибухонебезпечними предметами може призвести до загибелі або каліцтва як дітей, так і дорослих!