У жителя Тернопільського району поліцейські вилучили ймовірно підроблене посвідчення однієї із громадських правоохоронних організацій

Виїхавши на повідомлення про домашнє насилля, співробітники Тернопільського районного відділення поліції виявили у 42-річного жителя району незареєстровану рушницю, ймовірно підроблене посвідчення однієї із громадських правоохоронних організацій та жетон, схожий на поліцейський.

До співробітників поліції надійшло повідомлення від жительки села Острів про те, що її чоловік конфліктує та погрожує зброєю. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Чоловік заявниці перебував напідпитку. Як встановили правоохоронці, під час сварки він здійснив один постріл з рушниці в повітря. У нього поліцейські вилучили дві одиниці мисливської вогнепальної зброї, дозвіл на володіння однією із них він мав.

Окрім цього, у сімейного кривдника виявили документи з можливими ознаками підробки: посвідчення громадського правоохоронного формування, видане на його ім’я, та металевий жетон, схожий на поліцейський. Їх вилучили та направили на експертизу для перевірки.

Звідки у чоловіка, який немає жодної причетності до правоохоронних структур, дані документи – з’ясовують дізнавачі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 с. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двох років обмеження волі.

Також відносно жителя Тернопільського району поліцейські склали два адмінпротоколи: за вчинення насильства в сім’ї (ст. 173-2 КУпАП) та за стрільбу з вогнепальної зброї (ст. 174 КУпАП).