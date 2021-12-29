Поліцейські Тернополя встановили особу крадія

Про зникнення з квартири мобільного телефону, зарядного пристрою та банківської картки ще 13 грудня повідомив житель Тернополя. Він вказав і особу ймовірного злодія.

Після проведених слідчо-розшукових заходів працівники поліції встановили крадія. Це – двадцятирічний родич потерпілого. Він переодично приходив у гості та брав усе, що “погано” лежало. Крадене віддавав наркозалежному товаришу, а той усе ніс до ломбарду. Гроші ділили порівну. З краденої банківської картки юнак також знав кошти.

У скоєному житель Тернопільського району зізнався. Раніше у поле зору працівників поліції він не потрапляв. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Триває слідство. Перевіряють хлопця і на причетність до аналогічних злочинів.