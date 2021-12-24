Чортківські оперативники викрили двох раніше судимих чоловіків у крадіжці з приватного господарства

Зловмисники скористалися тим, що в домогосподарстві тривалий час ніхто не проживає. З повідомленням про злочин до співробітників Чортківського районного управління поліції звернувся 53-річний житель райцентру. Чоловік розповів, що невідомі проникли до нежилого господарства його батьків у селі Черкавщина і винесли звідти мотокосу та інше майно.

Як з’ясувалося, невідомі потрапили до будинку та підсобного приміщення, зірвавши навісні замки. Потерпілий не навідувався до помешкання родичів декілька днів, тож коли сталася крадіжка вказати не зміг.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє раніше судимих місцевих жителів. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання одного із них – вилучили усе викрадене майно.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підозрюваних кваліфікують за часиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Оперативники також перевіряють причетність фігурантів до вчинення інших злочинів на території району.