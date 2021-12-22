Майже 400 порушень карантинних обмежень виявили за тиждень тернопільські поліцейські під час рейдових перевірок

На території області тривають заходи щодо запобігання, виявлення та документування правопорушень, пов’язаних із недотриманням карантинних обмежень. Зокрема, мобільні групи проводять перевірки суб’єктів господарювання, перевізників, ринки, місця масового скупчення людей.

Окрему увагу поліцейські приділяють перевірці COVID-сертифікатів. Ці превентивні заходи спрямовані на те, щоб виключити використання підроблених документів і не наражати на небезпеку громадян.

Упродовж минулого тижня, з 13 по 20 грудня, рейдові групи виявили 379 порушень карантинних вимог. Складено 63 адмінпротоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Зокрема, на заклади громадського харчування, продовольчі магазини та перевізників. Порушення відповідної статті тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян це від 17 тис. до 34 тис. гривень, для посадових осіб – від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Також правоохоронці винесли 316 адмінпостанов відносно громадян за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без захисних масок. За нехтування масковим режимом передбачено накладення штрафу від 170 до 255 гривень.

Поліцейські закликають краян дотримуватися карантину, носіть у приміщеннях та громадському транспорті маски чи респіратори та, за можливості, уникайте скупчень людей.