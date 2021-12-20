У Тернополі чоловік вистрілив у дружину

Із пораненням грудної клітки бригада естреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні тернополянку, 1991 року народження. Жінка травми отримала під час суперечки із чоловіком.

Про даний факт лікарі повідомили правоохоронців. У ході розслідування стало відомо, що подружжя зловживає спиртними напоями.

У день нещасного випадку, а саме 17 грудня, у них були гості. Між чоловіком та дружиною виник конфлікт.

На момент сварки підозрюваний тримав на руках дворічну дитину. Аби заспокоїти та налякати дружину, він витягнув пневматичний револьвер марки “Флобер”. Саме в цей момент дитина смикнулася і зброя вистрілила.

Куля влучила у дружину. Вона самостійно викликала швидку і її госпіталізували. Загрози життю тернополянки, кажуть лікарі, немає.

Чоловік у скоєному зізнався. Вирішується питанння про оголошення йому підрозри згідно із ч.1 ст.124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони) Кримінального кодексу. Триває слідство.