Начальник обласної поліції Олександр Богомол провів робочу зустріч з бійцями роти «Тернопіль»

Нараду із співробітниками роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» провів начальник ГУНП в області Олександр Богомол. Керівник обговорив з бійцями службові питання та привітав їх з Днем Збройних Сил України.

Рота поліції «Тернопіль» — добровольчий підрозділ, створений в травні 2014 року. За цей період службу неодноразово реформували, проте її завдання залишались незмінними: охорона громадського порядку на території обслуговування. Вже восьмий рік бійці роти «Тернопіль» відстоюють свободу і незалежність України на сході. За цей час зарекомендували себе відповідальними у ставленні до службових обов’язків.

«Ви сумлінно несете службу, на вас завжди можна покластися, адже ви знаєте, як поводитися в умовах реальної загрози, розумієте, що таке відповідальність не лише за власне життя, а й за життя побратима», – зазначив Олександр Богомол.

Під час зустрічі сторони обговорили проблемні питання, які виникають у роботі підрозділу, та шляхи їх вирішення. Зокрема, йшлося про необхідність оновлення матеріально-технічного забезпечення роти та службового транспорту.