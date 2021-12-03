Колектив територіального управління Служби судової установи Тернопільщини та Лановецького районного суду подякував судовим охоронцям, які врятували життя людини

Трагедія мало не трапилася з чоловіком, якому стало зле в приміщенні суду. На крик про допомогу миттєво відреагували судові охоронці, які несли службу в Лановецькому районному суді області, старший сержант Служби судової охорони Віктор Сніцарук та капрал Служби судової охорони Олександр Гук і надали кваліфіковану долікарську допомогу потерпілому.

“Охоронці Феміди не розгубилися, проявили небайдужість, мужність та вміння правильно діяти в надзвичайній ситуації при врятуванні життя людини”, – зазначається на офіційному сайті Лановецького районного суду.

«Для нас життя і здоров’я найцінніше, а найшвидше допомогу можуть надати ті, хто поруч. Тому без вагань кинулися на допомогу, адже перші хвили допомоги найважливіші, тим більше шансів у постраждалого на порятунок життя», зазначив охоронець Феміди капрал Служби Олександр ГУК.