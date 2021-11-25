Слідчі Тернопільщини скерували до суду провадження щодо чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію та шантажував неповнолітню

Від 2 до 12 років позбавлення волі загрожує тридцятирічному жителю Теребовлянського району. Чоловікові інкримінують розповсюдження дитячої порнографії.

За словами начальника відділення поліції №3 Теребовлі Андрія Купчака, підозрюваний впродовж тривалого часу товаришував із шістнадцятирічною сусідкою. У ході спілкування вони обмінювалися власними фотографіями інтимного змісту. За деякий час чоловік перестав цікавити неповнолітню. Вона намагалася уникати зустрічей з ним, не відповідала на телефонні дзвінки.

Це не влаштовувало підозрюваного і він різними методами хотів повернути подругу – погрожував їй викласти усі інтимні фото в соцмережі. Коли дівчина відмовилася, то “залицяльник” частину фотографій надіслав її друзям. Про переслідування та шантаж дізналися батьки дівчини і повідомили про це у поліцію.

Проведеними слідчо-оперативними заходами поліцейські спільно із співробітниками відділу протидії кіберзлочинам встановили причетність чоловіка до злочину. Під час проведення санкціонованого обшуку під процесуальним керівництвом Теребовлянської місцевої прокуратури оперативники вилучили телефон і іншу комп’ютерну техніку на якій зберігалися фото не лише потерпілої, є але й інших дітей.

Чоловікові оголосили підозру згідно стаття 301-1 Кримінального кодексу України – ч1 – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій без мети збуту чи розповсюдження та ч.3 – виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії або примушування неповнолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії.

Порушнику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Справу слідчі скерували до суду.