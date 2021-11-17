Чортківські поліцейські вилучили у жителя райцентру 11 згортків з наркотиками та предмет, схожий на пістолет

Чоловіка поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК та встановлюють звідки він взяв заборонені речовини та предмети.

Під час патрулювання райцентру співробітники Чортківського районного відділу поліції помітили підозрілого чоловіка. Незнайомець при появі правоохоронців різко змінив маршрут свого пересування та почав поводитися дивно. Причина стала зрозумілою під час поверхневої перевірки – поліцейські виявили у молодика пофасовані згортки: 10 – з білою порошкоподібною речовиною та один – з подрібненою рослинного походження. Крім того, у чоловіка вилучили предмет, ззовні схожий на пістолет-револьвер.

Правопорушником виявився 27-річний житель Чорткова. Він вперше потрапляє в поле зору працівників поліції. Звідки у нього заборонені речовини та предмети, пояснити відмовився.

Підозрілі згортки поліцейські направили на експертизу. За її висновками, в них містилися наркотичні речовини – амфетамін та канабіс. Також чи є вогнепальною зброєю вилучений предмет, схожий на пістолет-револьвер, стане відомо після проведення судово-балістичної експертизи.

Наразі чортківчанину слідчі оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне зберігання наркотичних засобів з метою збуту). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.