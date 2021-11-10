Тернопільські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, обвинувачуваних у розбійному нападі та грабежі

На лаві підсудних – четверо мешканців Львівщини, серед них батько з сином. Їх обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 статті 186 (грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до групи входили четверо осіб – усі спортсмени. Зловмисники вчинили два злочини на території Тернопільщини та Чернівців.

Наприкінці грудня 2020 року від злочинних дій нападників потерпіло подружжя з Тернопільського району. Лиходії підстерегли жертв біля їхнього помешкання та відібрали понад 250 тисяч гривень. У лютому 2021 року зловмисники вчинили розбійний напад на жителя Чернівців, привласнивши 140 тисяч євро.

Перш ніж піти на злочин, підозрювані стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях та місця перебування. За кошти, здобуті злочинним шляхом, купували дорогі іномарки та відпочивали на елітних світових курортах.

Діяльність даних осіб поліцейські документували упродовж кількох місяців. Масштабну спецоперацію із затримання підозрюваних правоохоронці провели в міжнародному аеропорту «Бориспіль», коли куди після чергового відпочинку повернулися зловмисники.

Під час обшуків у чоловіків вилучили автомобілі, балаклави, якими вони користувалися при вчиненні нападів, а також іноземну та українську валюту.

На даний час досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини скерували до суду. За вчинене зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.