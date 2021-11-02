Наркотичну сировину у двох жителів Тернополя та області виявили працівники поліції

З санкціонованим обшуком у помешкання жителя Чортківського району прийшли працівники поліції. Чоловік проходив у справі щодо крадіжки з проникненням.

Під час огляду приміщення правоохоронці виявили у нього полімерну сумку з напіввисушеною зеленою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на коноплю.

Підозрюваний заявив, що траву зберігав для власного використання. Заборонену речовину вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За дане правопорушення житель району відповідатиме у суді згідно із статтею 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу.

До адміністративної відповідальності притягнули працівники поліції і жителя Тернополя. Чоловік мав при собі заборонену речовину. На вулиці Живова близько 22:00 1 листопада наряд патрульної поліції виявив невідомого чоловіка. Останній помітно нервувався. При поверхневому огляді у нього вилучили згорток із невідомою речовиною. Її направили на експертизу.