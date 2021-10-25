Слідчі Тернопільщини розкрили вбивство 24-річної давності

Підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 п.1 ст.115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України інкримінують слідчі Тернопільщини тернополянину, 1964 року народження. Чоловік причетний до вбивства рідного дядька та його дружини.

Згідно матеріалів досудового розслідування підозрюваний був керівником ферми у свого родича. Він дізнався, що дядько їде на Київ, аби взяти великий валютний кредит для відкриття заводу. Після реалізації бізнес-плану бізнесмен хотів відлучити племінника від родинного бізнесу. Це не сподобалося чоловікові і він вирішив помститися.

Після того, як племінник з’ясував, що дядько повернувся зі столиці, в ніч з 20 на 21 вересня 1997 року прихопив вогнепальну зброю та пішов “у гості”. Власники будинку пустили його.

Зловмисник, здійснивши 12 пострілів у дядька та його дружину, вирішив інсценувати пограбування, бо усі знали, що сторонніх осіб господарі на територію не пускали. Забравши коштовності з місця вчинення злочину, втік.

Слідчі встановили особу підозрюваного, але запобіжний захід йому не обирався у зв’язку зі смертю. 25 жовтня 2021 року справу скерували до суду.