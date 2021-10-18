У Шумську нетверезий водій пропонував поліцейським неправомірну вигоду — за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження

За 100 американських доларів житель Шумської міської громади намагався відкупитися від адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом напідпитку. За такий вчинок чоловіку може загрожувати до 4 років позбавлення волі.

Під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль марки «Geely». За кермом перебував 42-річний мешканець одного із сіл Шумської міської громади. При спілкуванні поліцейські відчули від водія запах спиртного та запропонували йому пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння. Прилад Drager підтвердив те, що керманич був нетверезий.

Аби на нього не складали адмінпротокол, водій-порушник почав пропонувати поліцейським 100 американських доларів. Правоохоронці попередили чоловіка, що за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Та попри це кермувальник не зупинявся. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, яку на місце події викликали інспектори.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські оформили на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння).