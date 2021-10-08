Жителю Бережан загрожує кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насилля

Співробітники Бережанського відділу поліції неодноразово складали адмінпротоколи на сімейного кривдника. Проте заходи адмінвпливу не зупиняли чоловіка, він надалі продовжував чинити насилля щодо своєї матері.

До співробітників Бережанського відділу поліції за допомогою звернулася 61-річна мешканка Бережан. Жінка скаржилася на свого сина, який у стані алкогольного сп’яніння систематично влаштовує конфлікти та погрожує їй розправою.

З’ясувалося, 45-річний родич заявниці перебуває на профілактичному обліку поліції за вчинення домашнього насилля.

Тепер щодо сімейного кривдника поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до двох років позбавлення волі.

Майже щодня до правоохоронців надходить близько десяти повідомлень про домашнє насильство. За дев’ять місяців поліцейські області здійснили понад 8 500 виїздів на такі звернення.

З початку року на сімейних дебоширів складено 4 229 адмінпротоколів. За фактами, пов’язані з домашнім насильством, розпочато 220 кримінальних проваджень. На профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насилля перебуває понад 2 800 осіб.