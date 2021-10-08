Взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія: набув чинності договір між Україною та ОАЕ

З 1 жовтня, набув чинності Меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами внутрішніх справ України та Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Документ був підписаний 14 лютого 2021 року у м. Абу-Дабі.

“Міжнародний договір став результатом майже трирічної злагодженої роботи фахівців МВС, МЗС та Посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах”, – розповів заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області Ігор Мельник.

Відтепер кожен громадян України, який переїжджає на проживання в Об’єднані Арабські Емірати, зможе конвертувати власне національне посвідчення водія на еміратський відповідник за спрощеною процедурою – без необхідності повторного складання теоретичного і практичного іспитів. Таке спрощення стосується лише категорій «А» та «В».

Окрім того, завдяки досягнутим домовленостям громадяни України, які тимчасово перебувають в Об’єднаних Арабських Еміратах, можуть керувати автомобілем, маючи при собі національне посвідчення водія без необхідності додаткового отримання міжнародного посвідчення.

Аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ, які перебувають або проживають в Україні.