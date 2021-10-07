Кременецькі поліцейські встановлюють обставини травмування жителя району на будівництві

Нещасний випадок трапився у Кременці у середу, 6 жовтня. Внаслідок падіння з четвертого поверху травми отримав 57-річний житель одного із сіл Шумської міської громади.

За попередніми даними, потерпілий проводив ремонтні роботи на четвертому поверсі новобудови. Чоловік не втримав рівноваги та впав. З переломом руки його шпиталізували до районної лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Відомості із даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.