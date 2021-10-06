Оперативники встановили причетність раніше судимого жителя Тернополя до чотирьох крадіжок з магазинів

З двох торгових закладів лиходій викрав гроші, ще з двох – виніс товарно-матеріальні цінності. За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від власниці дитячого магазину про те, що невідома особа викрала з каси гроші.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що в обідню пору до крамниці зайшов незнайомець. Він довго крутився біля полиць з товаром. В якийсь момент, коли нікого не було біля каси, йому вдалося відкрити шухляду, де зберігалася виручка, та витягнути звідти 900 гривень.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 21-річний житель Тернополя.

Під час перевірки оперативники з’ясували, що тернополянин причетний ще до трьох крадіжок – усі були скоєні в магазинах.

Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Зловмисникові загрожує до 5 років позбавлення волі.