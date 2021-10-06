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Оперативники встановили причетність раніше судимого жителя Тернополя до чотирьох крадіжок з магазинів

Категорія: Кримінал

1530631923_1525700056__porubav_ta_rozklav_u_paketi__krasilivchanina_yakogo_pidozryiyit_u_vbivstvi_ta_rozchlenuvanni_vzyali_pid_vartu_1_2018_04_03_04_30_14-1З двох торгових закладів лиходій викрав гроші, ще з двох – виніс товарно-матеріальні цінності. За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від власниці дитячого магазину про те, що невідома особа викрала з каси гроші.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що в обідню пору до крамниці зайшов незнайомець. Він довго крутився біля полиць з товаром. В якийсь момент, коли нікого не було біля каси, йому вдалося відкрити шухляду, де зберігалася виручка, та витягнути звідти 900 гривень.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним  виявився неодноразово судимий за майнові злочини 21-річний житель Тернополя.

Під час перевірки оперативники з’ясували, що тернополянин причетний ще до трьох крадіжок – усі були скоєні в магазинах.
Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.  Зловмисникові загрожує до 5 років позбавлення волі.

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