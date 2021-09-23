Жителя Грузії, наближеного до лідерів кримінального світу, піймали у Тернополі оперативники

Двох іноземців, які перебували на території України з порушенням міграційних правил, виявили оперативники карного розшуку Тернопільщини.

За словами заступника начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Степана Яцуха, ці іноземці неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Обидвоє уже відбували покарання в місцях позбавлення волі за розбої та майнові злочини на території Грузії та Російської Федерації.

“Одного із них разом з групою осіб, наближених до лідерів кримінального світу зі статусом “злодії в законі” в листопаді 2017 року правоохоронці затримали та видворили з України без права повернення. Проте ми отримали оперативну інформацію, що іноземець знову тут, а жодних відміток про перетин кордону нема”,- розповів правоохоронець.

У Тернополі підозрюваний “опікувався” земляками, які приїжджали з метою незаконних заробітків. Він їм шукав житло та допомагав після злочину залишати область. Відомо, що за допомогою іноземця на Тернопільщину свого часу заїхало 3 групи квартирних злодіїв та дві, які спеціалізувалися на розбоях та крадіжках з авто. Усіх зловмисників оперативники викрили та затримали.

Вирішується питання про примусове видворення чоловіків відповідно до статті 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення та заборони в’їзду.