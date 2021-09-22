Оперативники встановили причетність жителя Тернополя до крадіжки велосипеда

Новий злочин зловмисник вчинив, перебуваючи під слідством. Повідомлення про крадіжку велосипеда надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 38-річної жительки обласного центру. У неї вночі з під’їзду невідомий виніс двоколісник. Збитки потерпіла оцінила у 6 000 гривень.

У ході розшукових заходів оперативники встановили особу причетну до правопорушення. Ним виявився 26-річний житель Тернополя. Чужий транспортний засіб у нього вилучили.

Чоловік не вперше потрапляє в поле зору поліцейських – він фігурує підозрюваним у кримінальних провадженнях, пов’язаних з викраденням готівки з кількох магазинів в обласному центрі.

За фактом крадіжки велосипеда розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.