Оперативники Тернопільського відділення поліції викрили дачного злодія

У вчиненні майнових злочинів співробітники Тернопільського відділення поліції підозрюють 25-річного жителя Великоберезовицької селищної громади. Поліцейські встановили причетність чоловіка до трьох фактів крадіжок з дачних будинків.

До правоохоронців почали надходити повідомлення про крадіжки з дач поблизу села Буцнів. Злочини скоювали вночі. З осель виносили електро та будівельні інструменти. До чужих будинків крадій проникав, зламуючи замки вхідних дверей та розбиваючи вікна. Потерпілі оцінювали збитки від тисячі до семи тисяч гривень.

У ході проведення оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився неодноразово раніше судимий 25-річний місцевий житель.

Крадені речі зловмисник збував, а гроші витрачав на власні потреби.

За усіма фактами слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії фігуранта кваліфікують за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинене йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі.