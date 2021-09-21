Оперативники розшукали зловмисника, причетного до крадіжки з магазину побутової техніки

Лиходій не врахував той факт, що в магазині встановлена камера відеоспостерження, яка допомогла розшуківцям оперативно розкрити крадіжку.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від керуючого одного із мережі магазинів електроніки та побутової техніки про те, що невідома особа викрала навушники вартістю 5 000 гривень.

Як з’ясували поліцейські, зловмисник довго крутився біля полиць з товаром, потім непомітно витягнув з коробки навушники і заховав їх під куртку. З краденим йому вдалося непоміченим вийти з магазину.

Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний житель Збаража. Речовий доказ у нього вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі.,

Оперативники також перевіряють збаражчанина на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території Тернополя.