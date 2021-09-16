Водій трактора намагався відкупитися від відповідальності

Порушив правила дорожнього руху, а з метою уникнення відповідальності, запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду мешканець Тернопільського району. Тепер чоловікові загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Пригода трапилася на автодорозі поблизу села Вертелка. Під час складання адміністративного матеріалу порушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду в сумі 800 гривень. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність, однак він наполягав на своєму.

На місце викликали слідчих. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1ст.369 (пропозиція хабара службовій особі) ККУ. Винуватцю загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі на термін до чотирьох років. Понесе кермувальник трактора і адміністративну відповідальність за ст.130 КУпАП.