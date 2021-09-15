Телефонують працівники банку: ймовірність працюють шахраї

Впродовж доби поліцейські Тернопільщини задокументували три факти шахрайств вчиненні щодо мешканців області. Заявники потерпіли від одної злочинної схеми пов’язаної з привласненням грошових коштів.

Додзвонювачі телефонували до своїх жертв та представлялися співробітниками фінансових установ. Вони під різними приводами довідувалися персональні дані власників електронних гаманців й знімали готівку. Як наслідок, потерпілі втратили майже 45 000 гривень.

Відомості про злочини працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції звертаються до власників карткових рахунків:

• не повідомляйте ПІН-код картки та ні в якому разі не зберігайте ПІН-код у гаманці чи разом з карткою;

• не повідомляйте ваші персональні дані (пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

Працівники банку ніколи не перевіряють ваші персональні дані. Окрім цього не потрібно розголошувати коди, які приходять вам на ваш мобільний номер, і не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр.

У разі, якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте телефонну розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи.