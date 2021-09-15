Поліцейські співпрацюватимуть з музеєм національно-визвольної боротьби Тернопільщини

Поповнити фонди музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини мають намір поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії. Умови взаємодії правоохоронці обговорили під час робочої зустрічі з директором закладу.

Начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Олександр Розпутній та командир 2-го стрілецького батальйону в/ч 3002 Нацгвардії Володимир Олійник завітали до музею та оглянули експозиції, присвячені різним історичним подіям становлення Української державності.

Директор музею Євген Філь розповів про ідею та етапи створення установи, яка почала функціонувати у вересні 2019 року.

Під час зустрічі сторони домовилися про взаємодію та надання музею військової атрибутики та предметів правоохоронної тематики, які сприятимуть національно-патріотичному вихованню молоді.

«Нам важливо, щоб речі, які мають науковий та історичний інтерес, не були втрачені й поповнили колекцію нашого музею», – зазначив директор музею Євген Філь.