Поліцейські інструктори змагалися за звання кращих

Змагання з багатоборства інструкторів з особистої безпеки відбулися 15 вересня в Головному управлінні Нацполіції краю. За звання кращих у службово-прикладних видах спорту змагалися 9 команд.

Переможці визначалися як у командних, так і в особистих заліках. Учасники змагань долали смугу перешкод, виконували нормативи прийомів рукопашного бою та демонстрували вміння влучно стріляти.

За результатами набраних очок призові місця в особистому заліку здобули Євгеній Кичак (РПОП), Василь Балацький (КОРД) та Святослав Процюк з Кременецького РВП.

Серед команд першість у турнірній таблиці посіли працівники роти поліції особливого призначення, друге місце посіла команда КОРДу, а бронзу здобули кременецькі поліцейські.

Переможці змагань отримали відзнаки та кубки, а також складі обласної збірної вирушать на змагання Нацполіції до Києва.