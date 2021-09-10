«Я обираю – жити»: поліцейські провели зі студентами Зборівського коледжу профілактичний захід щодо попередження суїцидальних проявів

10 вересня щорічно відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам. З метою створення безпекового середовища та попередження суїцидів серед неповнолітніх співробітники ювенальної превенції організували зустріч зі студентами Зборівського коледжу.

Правоохоронці спілкувалися з першокурсниками на різні теми, цікавилися їхніми проблемами та говорили про цінність людського життя.

«Працівники поліції хочуть достукатися до кожної дитини. Якщо вона не відчуває підтримки близьких, рідних чи друзів, вона завжди може звернутися за допомогою до поліцейських», – зазначає інспектор ювенальної превенції Зборівського відділення поліції Марія Здоровега.

Вихованці коледжу активно долучалися до розмови. Обговорювали ситуації, коли перше нерозділене кохання, непорозуміння з батьками, спілкування в соцмережах призводили до трагічних наслідків.

«Про такі теми необхідно та важливо говорити, – переконаний студент навчального закладу Андрій Вербіцький. – У 14-16 років підлітки не завжди можуть самостійно знайти вихід, здавалося б, на їх погляд критичної ситуації».

Не ігнорувати будь-які зміни в поведінці дітей, вчасно прийти на допомогу, якщо вони заплуталися і підтримати їх – це спільна робота батьків, викладачів та поліцейських вважає заступник директора з навчально-виховної роботи коледжу Софія Назаревич. Тому важливо привернути увагу громади до проблематики самогубств та запобігати таким явищам.

Наприкінці зустрічі студенти та поліцейські створили своєрідний інформаційний меседж, приклеївши на великий плакат долоньки із закликом: «Я обираю – жити».