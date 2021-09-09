Флікерів забагато не буває: поліцейські та школярики створювали один із найпростіших способів вберегти життя

Можливість власноруч створити свій особливий світловідбивач отримали учні Шумської загальноосвітньої школи №1. Майстер-клас організували представники громадської організації «Центр розвитку ініціатив “ІнСорс”», а допомагали школярам працівники поліції.

Пішоходів чи велосипедистів, які у темний час доби не мають на собі світловідбивачів важко помітити на дорозі. Кількість постраждалих від ДТП можна зменшити в рази, необхідно лише, аби кожен з них був помітним на автошляхах.

Зі світловідбивачем пішохід стає помітним для водія вже за 300 метрів. Велосипедисти, як учасники дорожнього руху особливо потребують бути помітними. Для цього і потрібні флікери, які допомагають здалеку побачити дітей на дорозі.

Під час майстер-класу працівники поліції нагадали юним учасникам дорожнього основні правила безпечної поведінки на дорозі та наголосили як важливо їх дотримуватись.

Спільна робота волонтерів, правоохоронців та учнів дозволила зробити подію дуже веселою та цікавою для всіх її учасників.