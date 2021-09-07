Заробив на неіснуючому товарі: поліцейські встановлюють особу зловмисника

Майже три тисячі гривень втратила жителька обласного центру, переказавши кошти за неіснуючий товар. Вона купувала одяг у шахрая.

Куртка так і не доїхала до нової власниці, бо як тільки жінка оплатила 3000 гривень, продавець зник з мережі. Даремно потерпіла шукала оголошення про продаж на сайті – його шахрай теж видалив. Довелося звертатися в поліцію.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Поліцейські застерігають мешканців Тернопільщини, бути обачними щодо купівлі-продажу в мережі Інтернет. Пам’ятайте, що за схемою “повна оплата наперед”зазвичай працюють пройдисвіти. Коли кошти надходять на їх рахунки, вона одразу видаляють оголошення, обліковий запис й вимикають телефон.

Ретельно перевіряйте інформацію про продавця на сайті Кіберполіції( https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/), почитайте відгуки про нього в інтернеті, а при надходженні товару перевірте його у відділені пошти. Часто аферисти ще пересилають старий непотріб.