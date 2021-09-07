Вирішив добиратися додому на чужому авто: правоохоронці затримали зловмисника

Незаконне заволодіння автотранспортом бережанські поліцейські інкримінують 39-річному мешканцю одного з сіл району. Чоловік викрав автомобіль «МАЗДА».

Повідомлення до поліцейських надійшло від власника транспортного засобу. Мешканець Бережан заявив, що невідома особа викрала його автомобіль, припаркований на узбіччі поблизу села Тростянець.

Оперативними заходами поліцейські розшукали автозлодія. Викрадене авто працівники групи швидкого реагування патрульної поліції виявили на автодорозі неподалік села Жовнівка, однак кермувальник на вимогу поліцейських не спинився. Автомобіль довелось зупиняти шляхом блокування. Угонщика, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК України. Свій протиправний вчинок зловмисник пояснив просто – не хотів вночі добиратися додому пішки. Викруткою зумів завести чужий транспортний засіб.

Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Понесе порушник відповідальність і за статтею 130 КУпАП.

Слідчі дії тривають.