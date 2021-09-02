Слідчі Зборова розпочали кримінальне провадження за фактом пропозиції неправомірної вигоди поліцейським

Хабарем намагався вирішити питання щодо непритягнення його до адміністративної відповідальності житель Залозецької селищної громади. За це йому може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції Зборівського відділення поліції зупинили автомобіль марки «ВАЗ-2104» за порушенням правил дорожнього руху. При спілкуванні з 30-річним кермувальником поліцейські виявили у нього характерні ознаки алкогольного сп’яніння. Це підтвердили і результати освідування. У чоловіка також не було водійського посвідчення та документів на авто.

За те, аби на нього не складали адмінпротокол, порушник почав пропонувати поліцейським 2 000 гривень. Правоохоронці попередили водія про кримінальну відповідальність за такий вчинок. Проте він не зупинявся. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Окрім цього, поліцейські склали на водія-порушника адміністративні матеріали за керування технічно несправним транспортним засобом, в стані алкогольного сп’яніння та без документів.