Приятель обшахраював знайомого на чималу суму

Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо уродженця одного із районів області.

Потерпілий розповів поліцейським обставини події. У протиправному він запідозрив свого приятеля з яким він винаймав квартиру в Тернополі. Зі слів заявника друг запропонував йому відкрити рахунки в різних банківських установах, аби зручніше було здійснювати розрахунок в магазинах. 21 -річний парубок погодився, однак його телефон не працював, тож знайомий запропонував встановити мобільні додатки на своєму телефоні. Вже згодом потерпілий виявив відсутність карток, а коли перевірив баланс, зрозумів, що його обшахраювали. З його кредитних карток зникло 70 000 гривень.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські просять краян, ніколи ні за яких обставин не потрібно довіряти дані щодо своїх карток знайомим. Дані інформація – конфіденційна й нею повинні володіти виключно власники банківських рахунків.