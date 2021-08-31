Оперативники розшукали зловмисника, причетного до крадіжок грошей з магазинів у Тернополі

Лиходій заходив до торгових закладів, відволікав увагу продавців та витягував з кас гроші. Поліцейські підозрюють чоловіка у крадіжках виручки з трьох крамниць в обласному центрі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 22-річної тернополянки про те, що з продуктового магазину, де вона працює, невідомий чоловік викрав з каси 4 000 гривень.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що в обідню пору до крамниці зайшов незнайомець та попросив продавчиню дати йому якийсь товар. Допоки працівниця торгового закладу виконувала прохання покупця, йому вдалося відкрити шухляду, де зберігалася виручка, та витягнути звідти гроші. Продавчиня побачила та кинулася наздоганяти зловмисника. Проте лиходій швидко втік.

Допоки поліцейські працювали над розкриттям злочину, до них надійшло ще два схожих повідомлення про крадіжки грошей з магазинів. З каси одного торгового закладу витягнули 1 000 гривень, з іншого – 1 300.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили особу зловмисника. Причетним до протиправного виявився 26-річний житель Тернополя. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. У вчиненому він зізнався, крадені гроші встиг витратити.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за ч. 1 ст. 186 (грабіж) та ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Оперативні заходи тривають, поліцейські перевіряють причетність фігуранта до вчинення інших злочинів на території обласного центру.