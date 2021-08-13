Поліцейські Борщівщини продовжують розшукувати жінку, яка викинула немовля

Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі ще 29 квітня виявили працівники комунального підприємства.

Про це вони одразу повідомили в місцеве відділення поліції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Немовля було загорнуте в дитячу ковдру. Працівники поліції продовжують пошуки горе-матері і звертаються за допомогою до місцевих мешканців.

Якщо комусь відомі жінки, які в той час перебували на останніх місяцях вагітності або родили, а дитини нема, повідомити на лінію “102″ й за номерами: (03541) 2-12-45, (098) 750 83 85, (096) 82 69 993, (067) 67 01 837.

Будь-яка інформація може допомогти встановити особу жінки, яка викинула на сміття власне немовля. Анонімність гарантується.