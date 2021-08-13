Кременецькі поліцейські розшукують зловмисників, які викрали з будинку пенсіонерів значну суму грошей

У крадіжці з помешкання пенсіонерів співробітники Кременецького районного відділу поліції підозрюють двох жінок та чоловіка. Правоохоронці встановили автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, та вживають заходів для розкриття злочину.

Потерпіли від крадіжки – подружжя пенсіонерів, які проживають в одному із сіл Вишнівецької селищної громади. Допоки вони поралися по господарству, з їхнього будинку винесли гроші загальною сумою понад 230 тисяч гривень та 6 найменувань золотих виробів. Злодії скористалися тим, що вхідні двері до помешкання не були замкнуті на ключ.

У ході відпрацювання правоохоронці встановили, що напередодні місцеві жителі бачили у селі незнайомого чоловіка та двох жінок, які пересувалися на синьому автомобілі з іноземною реєстрацією. Незнайомці, найімовірніше, можуть бути причетні до крадіжки. Поліцейські розшукують їх.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Жителів області поліцейські застерігають від подібних випадків. Зачиняйте вхідні двері, навіть, коли пораєтеся по господарству та не залишайте ключі від домівок у легкодоступних місцях – під килимком, на підвіконні, чи ще де-небудь.

Якщо ви помітили в своєму населеному пункті підозрілих осіб, які ходять по будинках під різними приводами, не будьте байдужими, зателефонуйте на лінію «102». Поліцейські виїдуть, перевірять документи у незнайомців та з’ясують мету їхнього візиту.