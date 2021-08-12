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Кременецькі оперативники встановили особу, причетну до крадіжки з будинку

Категорія: Кримінал

kradigkaЗловмисник встиг продати крадене майно, проте поліцейські встановили кому саме та вилучили речові докази.

З повідомленням про крадіжку до співробітників Кременецького районного відділу поліції звернувся житель одного із сіл Лановецької міської громади. У нього з будинку невідома особа  винесла телевізор та тюнер.

Виїхавши на місце події, поліцейські сліди проникнення сторонніх осіб до помешкання не виявили. За словами потерпілого, його декілька днів не було вдома,  а коли повернувся, то виявив зникнення свого майна.

В ході оперативних заходів розшуківці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився знайомий заявника – 33-річний житель Ланівців. Він неодноразово бував в будинку потерпілого і знав, де той зберігає ключ від вхідних дверей, чим і скористався.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Оперативні заходи тривають, поліцейські також продовжують перевіряти причетність ланівчанина до вчинення інших кримінальних правопорушень.

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