Кременецькі оперативники встановили особу, причетну до крадіжки з будинку

Зловмисник встиг продати крадене майно, проте поліцейські встановили кому саме та вилучили речові докази.

З повідомленням про крадіжку до співробітників Кременецького районного відділу поліції звернувся житель одного із сіл Лановецької міської громади. У нього з будинку невідома особа винесла телевізор та тюнер.

Виїхавши на місце події, поліцейські сліди проникнення сторонніх осіб до помешкання не виявили. За словами потерпілого, його декілька днів не було вдома, а коли повернувся, то виявив зникнення свого майна.

В ході оперативних заходів розшуківці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився знайомий заявника – 33-річний житель Ланівців. Він неодноразово бував в будинку потерпілого і знав, де той зберігає ключ від вхідних дверей, чим і скористався.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Оперативні заходи тривають, поліцейські також продовжують перевіряти причетність ланівчанина до вчинення інших кримінальних правопорушень.