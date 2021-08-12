Чортківські оперативники викрили раніше судимого жителя райцентру у вчиненні двох крадіжок велосипедів

Один двоколісник зловмисник викрав з підвалу багатоповерхівки, інший – виніс з помешкання знайомої. Крадене у нього вилучили.

З повідомленням про крадіжку до співробітників Чортківського районного відділу поліції звернулася 68-річна жителька райцентру. У неї з будинку викрали велосипед.

Встановивши обставини злочину, оперативники розшукали крадія. Ним виявився знайомий потерпілої – 43-річний житель Чорткова. Чоловік вже раніше був судимий за майнові та насильницькі злочини.

Під час перевірки з’ясувалося, що зловмисник причетний ще до однієї крадіжки велосипеда. Двоколісник він виніс з підвалу однієї із багатоповерхівок райцентру.

За обома фактами розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Оперативники продовжують перевіряти причетність фігуранта до вчинення інших злочинів на території району.