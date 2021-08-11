Оперативники Тернопільського відділення поліції викрили жителя Підгайців у крадіжці з раніше орендованого помешкання

Лиходій декілька разів навідувався до будинку, який раніше винаймав, та виносив звідти майно власників. Крадені речі здавав до ломбарду.

З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського відділення поліції звернулася 50-річна жителька Підгороднянської сільської громади. У неї з будинку винесли електроінструменти та побутову техніку на загальну суму понад 10 000 гривень.

Сліди проникнення сторонніх осіб до будинку поліцейські не виявили. В ході спілкування з заявницею з’ясували, що напередодні вона здавала в оренду будинок одній сім’ї. Проте вони не платили за житло і невдовзі з’їхали.

В ході відпрацювання оперативники встановили причетність колишнього квартиранта, жителя Підгайців, до крадіжки з будинку. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. триває досудове розслідування.