Оперативники розшукали крадія електросамоката

Лиходій забрав залишений на вулиці електросамокат та заховав його у підвалі. Однак не врахував, що транспортний засіб обладнаний вбудованою системою захисту, яка допомагає відстежити його місцезнаходження.

Повідомлення про крадіжку малогабаритного транспортного засобу надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від представника фірми, яка надає в оренду електросамокати. Збитки заявники оцінили у 18 тисяч гривень. Як встановили правоохоронці, самокат викрали з вулиці Фабричної, його там після прокату залишив клієнт.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 50-річний житель Тернополя. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Крадений транспорт у нього вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина кваліфікують за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.